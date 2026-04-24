Il popolare volto di Ballando con le stelle ha spiegato di aver rischiato la vita e di aver dovuto affrontare un regime alimentare ferreo per tornare a stare bene

Ospite mercoledì 22 aprile 2026 a La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Caterina Balivo, Rossella Erra ha raccontato con grande franchezza il percorso di dimagrimento che negli ultimi due anni l'ha portata a perdere oltre 36 chilogrammi. Un cammino nato non da una scelta estetica, ma da una vera emergenza sanitaria: la popolare tribuno del popolo di Ballando con le stelle ha spiegato di aver rischiato la vita e di aver dovuto affrontare un regime alimentare ferreo per tornare a stare bene.

Una decisione dettata dalla paura

Rossella Erra non è nuova alle confidenze in televisione. La sua schiettezza è da sempre uno dei tratti che il pubblico ama di più. Ma, questa volta il racconto fatto nel salotto di Caterina Balivo aveva un peso diverso, più urgente.

La giurata di Ballando con le stelle ha spiegato di aver dovuto prendere decisioni drastiche per la propria salute, arrivando a perdere 36 chili in circa due anni: un traguardo raggiunto non per ragioni estetiche, ma per una vera emergenza fisica.

Erra ha raccontato di essersi sentita molto male, di aver avuto paura di morire e di aver compreso che il rischio di perdere la salute era diventato troppo concreto per essere ignorato. Il dimagrimento, ha spiegato, era diventato necessario non solo per se stessa, ma anche per la figlia e il marito.

La puntata si inseriva in un tema più ampio affrontato dalla trasmissione: il rapporto con l'obesità e le cure dimagranti, un argomento spesso trattato con superficialità in televisione, e che invece Erra ha restituito in tutta la sua complessità emotiva e medica.