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Endometriosi e infertilità, l’importanza della consapevolezza precoce

Salute e Benessere
Ludovica Passeri

Ludovica Passeri

©Getty

L'intervista alla ginecologa Jessica Melluso, specializzata in procreazione medicalmente assistita e autrice di "Storie di sopravvivenza per aspiranti madri". La dottoressa, che è stata una delle relatrici di "Endometriosi - Beyond Pain" - il più grande convegno italiano su questa patologia che si tiene ogni anno a fine marzo - ha risposto alle nostre domande: quali sono i passi da fare per le donne che convivono con questa malattia e che, nell'immediato o in prospettiva, desiderano una gravidanza?

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