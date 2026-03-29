Endometriosi e infertilità, l’importanza della consapevolezza precoce

L'intervista alla ginecologa Jessica Melluso, specializzata in procreazione medicalmente assistita e autrice di "Storie di sopravvivenza per aspiranti madri". La dottoressa, che è stata una delle relatrici di "Endometriosi - Beyond Pain" - il più grande convegno italiano su questa patologia che si tiene ogni anno a fine marzo - ha risposto alle nostre domande: quali sono i passi da fare per le donne che convivono con questa malattia e che, nell'immediato o in prospettiva, desiderano una gravidanza?