Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Congedo mestruale al liceo, la parola ai presidi: "Misura di civiltà"

Giulia Mengolini

©Getty

Dal 1 febbraio lo hanno adottato due scuole superiori di Potenza. Il primo a introdurlo, nel 2022, fu il preside Dradi del liceo artistico di Ravenna. Il congedo permette alle studentesse che soffrono di dismenorrea di usufruire fino a due giorni di assenza giustificati al mese. Il preside del liceo Flacco: "Una conquista di civiltà e democrazia". La ginecologa Marra: "Il dolore invalidante è molto diffuso nelle adolescenti. Ma molte non ne parlano: temono di essere sminuite o non credute"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ