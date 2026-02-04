Congedo mestruale al liceo, la parola ai presidi: "Misura di civiltà"
Dal 1 febbraio lo hanno adottato due scuole superiori di Potenza. Il primo a introdurlo, nel 2022, fu il preside Dradi del liceo artistico di Ravenna. Il congedo permette alle studentesse che soffrono di dismenorrea di usufruire fino a due giorni di assenza giustificati al mese. Il preside del liceo Flacco: "Una conquista di civiltà e democrazia". La ginecologa Marra: "Il dolore invalidante è molto diffuso nelle adolescenti. Ma molte non ne parlano: temono di essere sminuite o non credute"
