Pollo e tacchino, Sinu: "Ruolo chiave per salute"

Le carni avicole si distinguono per il loro profilo nutrizionale e per le implicazioni positive sulla salute in una dieta varia ed equilibrata. È quanto emerge dalla revisione scientifica condotta dalla Società italiana di nutrizione umana, presentata a Bergamo ascolta articolo

Le carni avicole si confermano protagoniste della tavola italiana, non solo per diffusione, in quanto 9 italiani su 10 le consumano, ma anche per il loro profilo nutrizionale e per le implicazioni positive sulla salute in una dieta varia ed equilibrata. È quanto emerge dalla revisione scientifica condotta dal gruppo di lavoro Sinu (Società italiana di nutrizione umana).

Le carni avicole hanno effetti protettivi sul declino cognitivo Pollo e tacchino si distinguono per l’alto contenuto di proteine ad alto valore nutrizionale, il basso contenuto lipidico nei tagli magri senza pelle, l’ottima presenza di vitamine del gruppo B e minerali, ma anche per gli elevati livelli qualitativi di aminoacidi. Il Digestible indispensable amino Acid Score, il metodo raccomandato dalla Fao per misurare la qualità proteica degli alimenti, le colloca infatti tra le migliori fonti proteiche disponibili. Le evidenze scientifiche delineano un quadro complessivamente positivo per queste proteine nobili, evidenziando effetti potenzialmente protettivi sul declino cognitivo e in alcuni contesti, potrebbero contribuire a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche, in particolare quando inserite in una dieta sana ed equilibrata. Sono questi alcuni risultati della revisione scientifica condotta dal gruppo di lavoro Sinu (Società italiana di nutrizione umana) presentata in occasione del congresso annuale a Bergamo. Vedi anche Caffè ed effetti sul sonno, quante ore prima di dormire si può bere

Pisciotta: "Pollo e tacchino conciliano esigenze nutrizionale e sicurezza alimentare" Il lavoro, coordinato da Livia Pisciotta, ordinaria di Scienze dell’Alimentazione dell’Università di Genova e direttrice della Scuola di Specializzazione, raccoglie le evidenze scientifiche più aggiornate degli ultimi anni. "Secondo le raccomandazioni nutrizionali nazionali e internazionali e le nuove conoscenze scientifiche emerse sul tema della salute pubblica, la carne avicola conferma di avere un ruolo centrale, a tutte le età, nell’alimentazione umana - afferma Pisciotta -. Pollo e tacchino si configurano come una risorsa alimentare preziosa, in grado di conciliare esigenze nutrizionali e sicurezza alimentare, purché il loro consumo sia collocato nelle quantità raccomandate, all’interno di una dieta ricca e varia sul modello della dieta mediterranea". Leggi anche Frutta e verdura di stagione, la spesa di giugno