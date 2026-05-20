Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Uova, come capire se sono ancora buone: tre metodi infallibili

Salute e Benessere
©Getty

Il test del galleggiamento può indicare scarsa qualità, ma non deterioramento. Il metodo "rompi e annusa", invece, permette di capire subito se un uovo è andato a male. Altrettanto utili sono gli indizi visivi e, in particolare, osservare l'albume

ascolta articolo

Le uova sono tra gli alimenti più diffusi al mondo. Possono essere utilizzate per tantissime preparazioni o servite come piatto unico, ma è fondamentale saper distinguere quali sono ancora buone e quali da buttare. Ecco una lista per sapere come conservarle e riconoscere quando è meglio non mangiarle.

La differenza di conservazione tra uove fresche e commerciali

La Food and Drug Administration ritiene che le uova intere con il guscio, se conservate a temperature basse e costanti, sono sicure per tre settimane dal momento dell'acquisto. Un periodo spesso in contrasto con la data di scadenza sulle confezioni, perché quella data si riferisce al momento di migliore qualità del prodotto, non a quello in cui diviene nocivo per la salute. È chiaro, però, che le uova del supermercato differiscono da quelle che possono covare galline allevate in proprio. Un uovo appena deposto, e ancora non lavato, è ricoperto da una membrana naturale che "sigilla" i pori e impedisce ai batteri di penetrarvi. Perciò, le uova fresche possono conservarsi a temperatura ambiente fino a quattro settimane. Le uova commerciali, invece, dal momento in cui vengono lavate durante la lavorazione e private della membrana naturale, devono essere necessariamente conservate in un frigorifero.

Vedi anche

Colesterolo, le fluttuazioni dei valori aumentano i rischi. Lo studio

Le uova sono porose, meglio tenerle lontano alimenti con odori forti

La classica scatola di cartone che contiene le uova ha molteplici funzioni: le protegge dagli urti, rallenta la perdita di umidità e impedisce l'assorbimento degli odori da parte degli alimenti vicini. Quest'ultimo, in particolare, è un aspetto fondamentale considerando la porosità dei gusci d'uovo che, quindi, tendono a catturare l'odore di ogni cosa venga conservata nelle vicinanze. Per questo, è consigliabile tenere lontani alimenti con odori forti, come pesce e cipolle. All'interno del frigorifero, invece, meglio non conservare le uova nello sportello a lato, perché è il punto con la temperatura più variabile. Ogni volta che viene aperto, le uova subiscono un piccolo sbalzo termico che a lungo andare non fa bene. Sono quindi preferibili i ripiani interni dove la temperatura è costante, se possibile pari o inferiore ai 4°C. 

Leggi anche

Mangiare uova riduce rischio di Alzheimer? Ecco cosa dice uno studio

Come capire se le uova sono ancora buone

Un metodo può essere il test del galleggiamento. Un uovo fresco, inserito in una ciotola con acqua fredda, affonda subito posizionandosi su un fianco. Con il passare del tempo, l'uovo diviene poi sempre più galleggiante. Un uovo vecchio, invece, si inclina o rimane in posizione verticale sul fondo, se galleggia vuol dire che ha accumulato molta aria. In ogni caso, il galleggiamento può significare qualità inferiore, ma non deterioramento. Questo test indica quali uova necessitano di un controllo più accurato, non dà un giudizio definitivo. Il metodo "rompi e annusa", invece, permette di valutare la situazione prima che sia tardi. Perché un uovo fresco è pressoché inodore. Mentre un uovo andato a male ha un odore inconfondibile. Possono essere utili anche gli indizi visivi e, in particolare, osservare l'albume. Uno completamente trasparente suggerisce, per esempio, che l'uovo è vecchio, anche se non necessariamente avariato.

Potrebbe interessarti

Giornata della Celiachia, le diagnosi in crescita: +13 mila in un anno

Salute e benessere: Ultime notizie

Ebola, 131 morti in Congo: ministero attiva sorveglianza al personale

Salute e Benessere

Domenica il direttore generale dell'Oms ha dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza...

Salute mentale, quante sono le persone in cura in Italia? I dati

Salute e Benessere

Il tema è diventato sempre più centrale dopo la pandemia di Covid. Negli ultimi anni c’è stato un...

7 foto

Virus Ebola, cos'è e come si trasmette

Salute e Benessere

La nuova epidemia ha già ucciso decine di persone in Africa centrale ed è stata etichetta...

Il futuro della sanità è sempre più digitale

Salute e Benessere

Dal nuovo FSE 2.0 alle sperimentazioni con l’intelligenza artificiale, il mondo sanitario...

sponsorizzato

Mangiare uova riduce rischio di Alzheimer? Ecco cosa dice uno studio

Salute e Benessere

"Mangiare uova regolarmente riduce il rischio di Alzheimer". Questa la tesi attraverso la quale...

Salute e benessere: Più letti