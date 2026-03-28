Endometriosi, quanto impatta sul lavoro quel dolore che non si vede

“Mi sentivo come dentro un tunnel buio, senza via di uscita”, racconta Annalisa Frassineti, che convive con l’endometriosi da 26 anni, con pesanti conseguenze sul lavoro. Uno studio dell’Università Cattolica lo conferma: fino a una donna su 4 vede compromessi formazione e lavoro, soprattutto quando i sintomi compaiono in adolescenza e la diagnosi arriva in ritardo. “Troppo spesso però le donne non vengono credute: il loro dolore non è invisibile, ma ‘invisibilizzato’”, spiega la psicologa Federica Facchin