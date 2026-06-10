Francesco Mercurio: "Da autore sordocieco scrivo come vorrei mi raccontassero il mondo"
Lo scrittore non vedente dalla nascita è in libreria con il suo romanzo d'esordio, edito da Accornero, “Boris Giuliano, un poliziotto del XXIII secolo”, un fantanoir ambientato nel futuro. "Nei miei testi si parla poco di colori, ma in compenso sono ricchi di dettagli. Racconto ai lettori la storia come vorrei che chi vede raccontasse a me la realtà circostante. Ogni autore arricchisce la letteratura con la sua diversità e io do il mio contributo"
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider