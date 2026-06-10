Lo scrittore non vedente dalla nascita è in libreria con il suo romanzo d'esordio, edito da Accornero, “Boris Giuliano, un poliziotto del XXIII secolo”, un fantanoir ambientato nel futuro. "Nei miei testi si parla poco di colori, ma in compenso sono ricchi di dettagli. Racconto ai lettori la storia come vorrei che chi vede raccontasse a me la realtà circostante. Ogni autore arricchisce la letteratura con la sua diversità e io do il mio contributo"