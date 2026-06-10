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Economia

Con i Baby boomer in pensione mancheranno lavoratori: cosa si può fare

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Possiamo cercare di invertire il trend della natalità, ma l’esperienza degli altri Paesi ci dice che riportare il tasso di fecondità almeno su livelli di 1,5-1,6 figli partendo da dove siamo ora è molto difficile. In ogni caso serviranno vent’anni per vedere un effetto sul mercato del lavoro. Che fare allora?

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