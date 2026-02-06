Respirare aria fresca, esporsi alla luce naturale, ridurre lo stress e la sedentarietà sono solo alcuni dei vantaggi di camminare all'aperto. Un'attività fatta con costanza più volte a settimana e a un ritmo sostenuto può anche aiutare a perdere peso e a ridurre i giorni di malattia ascolta articolo

Camminare fa bene alla salute. Un’attività semplice, quotidiana e spesso scontata che però, se fatta con costanza e impegno, può portare benefici importanti al corpo. Il fisico si tiene in movimento, si respira aria fresca, si riducono stress e sedentarietà e ci si espone alla luce naturale che non solo è la fonte principale di vitamina D ma aiuta anche il buonumore. In più, come spiegano gli esperti, camminare al mattino con la luce naturale prima di iniziare con le altre attività della giornata può aiutare a mantenere il ritmo circadiano, ovvero quello che regola il ciclo veglia-sonno.

Obiettivo: 30 minuti 5 giorni a settimana Certo, da un punto di vista di consumo calorico ai fini del dimagrimento la camminata non permette di bruciare quanto la corsa o altre attività a maggiore intensità cardiaca. Ma se si lavora con costanza e tenendo presenti alcuni parametri, anche il semplice camminare può rivelarsi un utilissimo alleato. L'ideale per ottenere risultati efficaci è fare attività per 150 minuti a settimana che, tradotto in termini di movimento, significa camminare per 30 minuti 5 giorni a settimana. Se l'obiettivo è quello di migliorare le proprie condizioni di salute, la raccomandazione è quella di tenere un passo sostenuto che sia un po' più vigoroso rispetto a una semplice passeggiata.