Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Camminare fa dimagrire e aiuta il sistema immunitario? Ecco tutti i benefici

Salute e Benessere
©IPA/Fotogramma

Respirare aria fresca, esporsi alla luce naturale, ridurre lo stress e la sedentarietà sono solo alcuni dei vantaggi di camminare all'aperto. Un'attività fatta con costanza più volte a settimana e a un ritmo sostenuto può anche aiutare a perdere peso e a ridurre i giorni di malattia

ascolta articolo

Camminare fa bene alla salute. Un’attività semplice, quotidiana e spesso scontata che però, se fatta con costanza e impegno, può portare benefici importanti al corpo. Il fisico si tiene in movimento, si respira aria fresca, si riducono stress e sedentarietà e ci si espone alla luce naturale che non solo è la fonte principale di vitamina D ma aiuta anche il buonumore. In più, come spiegano gli esperti, camminare al mattino con la luce naturale prima di iniziare con le altre attività della giornata può aiutare a mantenere il ritmo circadiano, ovvero quello che regola il ciclo veglia-sonno. 

Obiettivo: 30 minuti 5 giorni a settimana

Certo, da un punto di vista di consumo calorico ai fini del dimagrimento la camminata non permette di bruciare quanto la corsa o altre attività a maggiore intensità cardiaca. Ma se si lavora con costanza e tenendo presenti alcuni parametri, anche il semplice camminare può rivelarsi un utilissimo alleato. L’ideale per ottenere risultati efficaci è fare attività per 150 minuti a settimana che, tradotto in termini di movimento, significa camminare per 30 minuti 5 giorni a settimana. Se l’obiettivo è quello di migliorare le proprie condizioni di salute, la raccomandazione è quella di tenere un passo sostenuto che sia un po’ più vigoroso rispetto a una semplice passeggiata. 

su insider

"Cara signora Metsola", i bimbi raccontano ai grandi le malattie rare

Camminata e malattie

Secondo alcuni studi, camminare a un passo sostenuto permette di aumentare i globuli bianchi in circolo nel sangue. Queste cellule sono fondamentali per il sistema immunitario perché agiscono in difesa del corpo contro le infezioni di virus e batteri. Per gli esperti infatti, chi fa attività fisica e cammina in modo costante si ammala di meno e allena il proprio corpo a resistere all’attacco di corpi estranei. Resta da sottolineare che queste sono indicazioni generiche che non assicurano lo stesso risultato a tutti ma possono cambiare da persona a persona sulla base di malattie pregresse, predisposizione e altri fattori che possono costituire fattori di variabilità.

Leggi anche

Qualità della vita, Trento provincia in cui si vive meglio. CLASSIFICA
FOTOGALLERY

1/44
Lifestyle

Spa in alta quota, i centri benessere più lussuosi delle Alpi italiane

Peeling alla polenta e massaggi all’olio di pino mugo e fieno, ma anche infusioni di platino e trattamenti alle erbe di campo. E ancora, vasche idromassaggio con affaccio sulle Dolomiti e saune panoramiche con vista sulle cime innevate. Dalla Valle d’Aosta al Veneto passando per il Trentino Alto Adige, l’arco alpino italiano offre diverse soluzioni per una pausa di fine anno esclusiva all’insegna del benessere e del relax a cura di Costanza Ruggeri

Vai alla Fotogallery

Salute e benessere: Ultime notizie

Norovirus: cos’è, come si trasmette e quali sono i sintomi

Salute e Benessere

I norovirus sono tra le principali cause della gastroenterite, che si manifesta con vomito,...

Mutilazioni genitali femminili, i dati in Italia. vittime 88mila donne

Salute e Benessere

In Italia, secondo uno studio condotto dall'Università di Milano Bicocca, Università di Bologna e...

Monossido, i sintomi da intossicazione e come evitare i rischi in casa

Salute e Benessere

"Si stima che il monossido di carbonio provochi ogni anno solo in Italia tra i 350 e i...

L'acqua frizzante fa dimagrire? Cosa dicono gli esperti

Salute e Benessere

Uno studio giapponese indaga possibili legami tra l'anidride carbonica e il metabolismo del...

Meningite tubercolare, sintomi e come si cura la malattia. Cosa sapere

Salute e Benessere

Causata dal Mycobacterium tuberculosis, la meningite tubercolare è una grave infiammazione delle...

Salute e benessere: Più letti