Camminare fa dimagrire e aiuta il sistema immunitario? Ecco tutti i beneficiSalute e Benessere
Respirare aria fresca, esporsi alla luce naturale, ridurre lo stress e la sedentarietà sono solo alcuni dei vantaggi di camminare all'aperto. Un'attività fatta con costanza più volte a settimana e a un ritmo sostenuto può anche aiutare a perdere peso e a ridurre i giorni di malattia
Camminare fa bene alla salute. Un’attività semplice, quotidiana e spesso scontata che però, se fatta con costanza e impegno, può portare benefici importanti al corpo. Il fisico si tiene in movimento, si respira aria fresca, si riducono stress e sedentarietà e ci si espone alla luce naturale che non solo è la fonte principale di vitamina D ma aiuta anche il buonumore. In più, come spiegano gli esperti, camminare al mattino con la luce naturale prima di iniziare con le altre attività della giornata può aiutare a mantenere il ritmo circadiano, ovvero quello che regola il ciclo veglia-sonno.
Obiettivo: 30 minuti 5 giorni a settimana
Certo, da un punto di vista di consumo calorico ai fini del dimagrimento la camminata non permette di bruciare quanto la corsa o altre attività a maggiore intensità cardiaca. Ma se si lavora con costanza e tenendo presenti alcuni parametri, anche il semplice camminare può rivelarsi un utilissimo alleato. L’ideale per ottenere risultati efficaci è fare attività per 150 minuti a settimana che, tradotto in termini di movimento, significa camminare per 30 minuti 5 giorni a settimana. Se l’obiettivo è quello di migliorare le proprie condizioni di salute, la raccomandazione è quella di tenere un passo sostenuto che sia un po’ più vigoroso rispetto a una semplice passeggiata.
su insider
"Cara signora Metsola", i bimbi raccontano ai grandi le malattie rare
Camminata e malattie
Secondo alcuni studi, camminare a un passo sostenuto permette di aumentare i globuli bianchi in circolo nel sangue. Queste cellule sono fondamentali per il sistema immunitario perché agiscono in difesa del corpo contro le infezioni di virus e batteri. Per gli esperti infatti, chi fa attività fisica e cammina in modo costante si ammala di meno e allena il proprio corpo a resistere all’attacco di corpi estranei. Resta da sottolineare che queste sono indicazioni generiche che non assicurano lo stesso risultato a tutti ma possono cambiare da persona a persona sulla base di malattie pregresse, predisposizione e altri fattori che possono costituire fattori di variabilità.
Leggi anche
Qualità della vita, Trento provincia in cui si vive meglio. CLASSIFICA
Spa in alta quota, i centri benessere più lussuosi delle Alpi italiane
Peeling alla polenta e massaggi all’olio di pino mugo e fieno, ma anche infusioni di platino e trattamenti alle erbe di campo. E ancora, vasche idromassaggio con affaccio sulle Dolomiti e saune panoramiche con vista sulle cime innevate. Dalla Valle d’Aosta al Veneto passando per il Trentino Alto Adige, l’arco alpino italiano offre diverse soluzioni per una pausa di fine anno esclusiva all’insegna del benessere e del relax a cura di Costanza Ruggeri