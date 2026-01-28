La dieta di Silvio Garattini, cosa mangiare per mantenersi in salute

Cosa, quanto e quando mangiare. Sono questi i tre pilastri per alimentarsi correttamente, secondo Silvio Garattini che dedica il suo ultimo libro ai giovani che devono pensare alla salute per vivere il pià a lungo possibile ascolta articolo

Mangiare poco e in modo vario. Questo è il principio su cui si basa la dieta della longevità del Prof. Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell'Istituto Mario Negri. Un modo efficace per ridurre il carico di lavoro sull'organismo. In termini di cibo significa elevato consumo di verdura e frutta, limitare carne rossa e burro (sostituito con olio EVO), preferire cibi integrali e pesce, e mantenere uno stile di vita attivo con camminate di almeno 5 km al giorno.

Garattini: “ Non è mai troppo tardi per pensare alla salute” Il suo nuovo libro, in uscita il 17 febbraio con Piemme, dal titolo "Non è mai troppo tardi", è dedicato ai giovani. Sottotitolo: "La salute è una scelta quotidiana". "I giovani devono cambiare atteggiamento nei confronti degli stili di vita, perché la longevità si costruisce fin da piccoli, anche se il titolo ricorda che anche da adulti si può invertire la rotta. Non si azzerano i danni prodotti negli anni precedenti, ma si possono attenuare” dichiara Garattini sul Corriere della Sera. Approfondimento Perché non dovresti “smaltire” il pranzo della domenica