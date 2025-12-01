Influenza, cosa sapere su stagione 2025-2026: sintomi, durata, vaccino

Anche Gianni Rezza, professore straordinario di Igiene e Sanità pubblica all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha confermato che il virus influenzale "ha iniziato a circolare attivamente anche nel nostro Paese, come testimoniato dall'aumento dei campioni positivi per influenza H3N2 e H1N1". Quest'anno, ha detto l'esperto, "proprio H3N2 sembra predominare e ciò non sorprende, dal momento che dopo anni in cui H1N1 era risultato dominante, la coda della curva epidemica dello scorso anno aveva visto prevalere proprio H3N2. Era quella che in gergo si definisce 'herald wave', ovvero ondata di annuncio, che appunto preannuncia quale virus sarà dominante l'anno successivo”.

Riguardo ai sintomi, Rezza ha aggiunto: “H3N2 è un virus più mutevole, ma non causa sintomi più gravi rispetto agli altri virus influenzali". Difficile, secondo l’esperto, "fare paragoni con gli anni precedenti, in quanto quest'anno vengono segnalati anche i casi non febbrili (per cui ci aspettiamo un maggior numero di segnalazioni), ma la curva di quest'anno sembra ricalcare quella del 2022-2023, quando si verificò un picco anticipato a metà dicembre, mentre lo scorso anno si verificò a gennaio. Difficile comunque fare previsioni". Importante, ha ribadito anche Rezza, proteggersi: soprattutto "le persone anziane o fragili che non lo abbiano ancora fatto, dovrebbero vaccinarsi nel più breve tempo possibile per ridurre il rischio di complicanze, in quanto gli anticorpi impiegano giorni prima di raggiungere livelli protettivi".