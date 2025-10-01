Influenza, Pregliasco: "Il vaccino è un'opportunità per tutti"

Parte, in alcune regioni italiane, la campagna vaccinale per la stagione influenzale 2025-2026. Le prime somministrazioni sono disponibili per gli over 60, i soggetti a rischio e per i bambini. E successivamente, secondo le disposizioni delle regioni, il vaccino verrà offerto gratuitamente a tutti. Insieme al vaccino antinfluenzale è offerta la possibilità di immunizzarsi anche per lo pneumococco e il richiamo che copre le nuove varianti di Covid-19