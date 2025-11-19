Prendiamo troppi antibiotici? L'Iss: "Ecco quando usarli". La guida

La salute umana, la salute degli animali e la salute dell'ambiente sono intrinsecamente interconnesse e interdipendenti. L'uso massiccio e inappropriato di antimicrobici in ambito umano e veterinario e la loro diffusione nell'ambiente ha favorito la comparsa di ceppi sempre più resistenti. Oltre il 60% dei patogeni che causano malattie umane proviene da animali domestici o selvatici: per questo, proteggere la salute degli animali e dell'ambiente permette anche di proteggere la salute umana.