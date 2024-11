Antibiotico-resistenza, in Italia 12mila morti l'anno

Secondo il nuovo rapporto del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in Europa ogni anno si verificano più di 670mila infezioni correlate all'antibiotico-resistenza, che provocano oltre 35mila decessi: un terzo di questi, in Italia. Se non si verificherà un'inversione di tendenza, nel 2050 l'antibiotico-resistenza potrebbe diventare la prima causa di morte nel nostro Paese, superando tumori e malattie cardiovascolari

Ogni anno in Italia circa 12mila pazienti muoiono a causa di infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. A dirlo è il nuovo rapporto di sorveglianza del fenomeno, pubblicato dal centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in occasione della Giornata europea per la lotta all'antibiotico-resistenza, che ricorre ogni anno il 18 novembre. Secondo i dati dell'Ecdc, in Europa ogni anno si verificano più di 670mila infezioni correlate all'antibiotico-resistenza, che provocano oltre 35mila decessi: un terzo di questi si verifica in Italia. Stando al report, se non si verificherà un'inversione di tendenza, nel 2050 l'antibiotico-resistenza potrebbe diventare la prima causa di morte nel nostro Paese, superando tumori e malattie cardiovascolari.