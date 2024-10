Introduzione

Il Covid-19, che ha segnato uno dei momenti più bui per la sanità globale degli ultimi decenni, appare attualmente sotto controllo, ma c’è una “nuova” pandemia silenziosa e meno evidente che sta acquistando terreno a un ritmo vertiginoso e già conta nel mondo oltre un milione di decessi all’anno. Si tratta dell'antibiotico-resistenza, ovvero infezioni causate da batteri ormai resistenti agli antibiotici in uso, un fenomeno dovuto all'eccessivo e talvolta improprio utilizzo di questi farmaci. Nella battaglia contro questo problema di salute pubblica globale, l’Italia è tra i fanalini di coda in Europa, con 11mila vittime all'anno, un terzo di tutti i decessi che si verificano nelle corsie degli ospedali. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l'antibiotico-resistenza diventerà la prima causa di morte nel 2050, un tema recentemente sollevato anche in occasione del G7 Salute di Ancona. È dunque fondamentale investire nello sviluppo di nuovi antibiotici per affrontare questa minaccia silenziosa.