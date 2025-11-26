Fondazione Patrizio Paoletti celebra i suoi 25 anni di attività

"Una storia fatta di storie", Fondazione Patrizio Paoletti celebra i 25 anni di attivitàSalute e Benessere
ARoma dal 20 al 22 novembre la fondazione ha promosso una serie di incontri per celebrare i risultati raggiunti dopo un quarto di secolo di attività a cui hanno partecipato istituzioni, scuole e società civile
Una storia fatta di storie: è questo il fil rouge che ha accompagnato le celebrazioni per i 25 anni di Fondazione Patrizio Paoletti, ente impegnato dal 2000 nella ricerca neuro-psicopedagogica al servizio dell’umanità e nella promozione della salute globale attraverso l’educazione. Dal 20 al 22 novembre 2025, tre giornate di eventi a Roma hanno coinvolto istituzioni, scuole, ricercatori e cittadini in un viaggio tra passato, presente e futuro di Fondazione Patrizio Paoletti. L’obiettivo è stato raccontare una visione che, da oltre due decenni, mette al centro l’essere umano, le sue emozioni e la sua capacità di crescere in ogni fase della vita.
Educazione, prevenzione e lifelong per tutelare la salute mentale
Fondazione Patrizio Paoletti risponde alla sfida della salute mentale, dell’isolamento sociale e del disagio emotivo, promuovendo l’educazione come prevenzione e il lifelong learning come chiave per vivere appieno le proprie potenzialità. Dal 2000 ad oggi, Fondazione Patrizio Paoletti ha finanziato oltre 300.000 ore di ricerca interdisciplinare, supportato più di 400.000 bambini, adolescenti e famiglie, formato decine di migliaia di insegnanti, educatori e operatori e avviato progetti in Italia e all’estero per contrastare la povertà educativa, il disagio emotivo e le disuguaglianze.
Primo giorno: una Storia fatta di Storie
Il 20 novembre 2025 si è tenuto l’evento “Una storia fatta di storie. 25 anni insieme per una salute globale”, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: una mattinata istituzionale dedicata alla storia e all’evoluzione di Fondazione Patrizio Paoletti. Attraverso testimonianze, proiezioni, interventi scientifici e istituzionali, sono stati ripercorsi i traguardi raggiunti in 25 anni di ricerca sull’uomo, educazione e benessere. Ad aprire la giornata è stato Patrizio Paoletti, Fondatore e Presidente onorario della Fondazione, con parole che hanno introdotto la filosofia dell’Ente: “Abbiamo scelto di guardare all’essere umano non per ciò che è ma per ciò che può divenire”. Una visione che unisce ricerca scientifica e attenzione alla persona, nella convinzione che ogni individuo possa sviluppare al massimo il proprio potenziale. Sono intervenuti, Luana Toniolo, Direttrice Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati; Giulia Silvia Ghia, Assessore alla Cultura del Comune di Roma; Francesca Montuori, funzionario storico dell'arte; Luciano Ciocchetti, Vicepresidente Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati; Antonella Galiè, imprenditrice e CEO Ipazia H.E.I. e Alberto Siracusano, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità
Secondo giorno: Dialoghi con Patrizio Paoletti
Il 21 novembre 2025 si è tenuto l’incontro “Dialoghi con Patrizio Paoletti per Prefigurare il Futuro”, al Palazzo Santa Chiara, rivolto alle nuove generazioni e al mondo scolastico, per riflettere sul valore della resilienza e della crescita personale, con particolare riferimento al protocollo psicopedagogico di “Prefigurare il Futuro”, che Fondazione Patrizio Paoletti diffonde nelle scuole superiori nazionali. L’evento è stato una vera e propria lezione-show tenuta da Patrizio Paoletti, con musica dal vivo, storytelling ed esperienze interattive. Sono intervenuti: Claudia Pratelli, Assessore all’Istruzione del Comune di Roma; Annalisa Minetti, cantautrice e atleta paralimpica; Dagmar Segbers, Diversity Equity & Inclusion Facilitator South Europe Beiersdorf. Marilù, studentessa di 19 anni del Liceo Linguistico Capriotti di San Benedetto del Tronto e beneficiaria dei progetti di Fondazione Patrizio Paoletti, ha raccontato l’impatto di Prefigurare il Futuro sulla sua vita e crescita personale: “Grazie alle Chiavi della Resilienza ho capito cose di me che non sapevo e che non avrei capito. Mi ha insegnato a credere in me stessa, ad avere fiducia in me e in quello che posso e so fare. E mi ha aiutato a scegliere una strada per il mio futuro. Il consiglio che posso dare ai ragazzi che stanno per intraprendere questa esperienza è: lasciatevi sorprendere, ascoltate a cuore aperto e non abbiate paura di scoprire voi stessi”.
Terzo giorno: il ritorno di "21 Minuti"
Il 22 novembre 2025 si è tenuto “21 Minuti – Un Nuovo Paradigma”, all’Acquario Romano - Casa dell’Architettura: una giornata di ispirazione e dialogo sul futuro della salute globale e della cooperazione, tra economia, educazione e sostenibilità, evento ideato da Patrizio Paoletti per dare forma a nuove visioni di futuro. L’edizione 2025, promossa da Fondazione Patrizio Paoletti, Self-Awareness Institute Ltd e Ipazia H.E.I., ha riunito filosofi, artisti, scienziati, economisti, innovatori e pensatori di fama nazionale e internazionale, che si sono confrontati sui temi della salute globale, sostenibilità umana e responsabilità condivisa: una vera e propria call to action per imprenditori, policy makers, innovatori e stakeholder del territorio, con l’obiettivo di costruire un ecosistema generativo, capace di affrontare le grandi sfide del presente con strumenti nuovi e consapevoli. Durante l’incontro si sono alternati interventi da 21 minuti, il tempo simbolico scelto per racchiudere una visione potente e trasformativa, testimonianze, panel tematici, momenti musicali e narrativi che hanno reso l’esperienza immersiva e stimolante per tutti i partecipanti. Tra i protagonisti: Vanessa Gapriotti Nadalin, ricercatrice presso l’Istituto di Ricerca Economica Applicata (IPEA) del Brasile, Barbara Carfagna, giornalista, autrice e conduttrice RAI, Giulia Silvia Ghia, Assessora alla Cultura, Scuola, Sport e Politiche Giovanili – Municipio I Roma Centro, Julián Carrón, teologo, docente universitario e autore spirituale, Letizia Magaldi, imprenditrice, promotrice culturale e sostenitrice della transizione sostenibile, Maria Chiara Carrozza, prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Aldo Soldi, presidente di Banca Etica, Alessandro Armillotta, founder & CEO di A World.
