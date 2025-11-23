Offerte Black Friday
Salute e Benessere

“Il DCA era un mostro, scoperto quando lei aveva 11 anni”, la storia di Alessia

Federica De Lillis

Ci sono persone che hanno guardato così a lungo l’abisso da perdersi negli angoli più bui di se stesse. Delle loro storie parleremo in “Abissi”, la rubrica di Sky TG24 dedicata ai disturbi alimentari, in collaborazione con l’associazione Animenta. 
“I giovani chiedono di essere visti, dedichiamo loro tempo” è l’appello di Loredana Garaffa che, nel luglio 2021, ha perso la figlia Alessia dopo un lungo percorso iniziato con una diagnosi di anoressia 

