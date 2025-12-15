Cannabis light, cos'è l'Mdmb pinaca. Il governo: “Componente letale”

La sostanza provoca confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda, con effetti molto superiori a quelli del Thc. Come riportato sul sito del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, l'allarme è scattato dopo la segnalazione di un decesso per suicidio legato al consumo di queste sostanze. In caso di sospetta intossicazione ed effetti avversi è operativo h24 il centro antiveleni di Pavia

La cannabis light ha una componente potenzialmente letale. L’allarme è stato lanciato dal sistema nazionale di allerta rapida per le droghe del dipartimento Antidroga di palazzo Chigi che ha segnalato "un grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di Thc e un pericoloso cannabinoide sintetico denominato Mdmb-pinaca". La nota di allerta, che è stata pubblicata sul sito del governo, parla degli effetti imprevedibili e pericolosi dell’Mdmb-pinaca, la cui potenza, come si legge, “è molto superiore a quella del Thc”. Questa componente “causa effetti imprevedibili, pericolosi, gravi e letali tra cui confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda”.