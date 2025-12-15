Cannabis light, cos'è l'Mdmb pinaca. Il governo: “Componente letale”

Offerte Sky
Cannabis light, cos'è l'Mdmb pinaca. L'allarme del governo: “Componente letale”

La sostanza provoca confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda, con effetti molto superiori a quelli del Thc. Come riportato sul sito del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, l'allarme è scattato dopo la segnalazione di un decesso per suicidio legato al consumo di queste sostanze. In caso di sospetta intossicazione ed effetti avversi è operativo h24 il centro antiveleni di Pavia

La cannabis light ha una componente potenzialmente letale. L’allarme è stato lanciato dal sistema nazionale di allerta rapida per le droghe del dipartimento Antidroga di palazzo Chigi che ha segnalato "un grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di Thc e un pericoloso cannabinoide sintetico denominato Mdmb-pinaca". La nota di allerta, che è stata pubblicata sul sito del governo, parla degli effetti imprevedibili e pericolosi dell’Mdmb-pinaca, la cui potenza, come si legge, “è molto superiore a quella del Thc”. Questa componente “causa effetti imprevedibili, pericolosi, gravi e letali tra cui confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda”.

L’allarme

L’allarme del governo è scattato in seguito alla segnalazione di un caso recente di decesso per suicidio avvenuto in iTlia e collegato al consumo di prodotti contenenti proprio l’Mdmb-pinaca. Fuori dal nostro Paese, in tutta Europa, sono diversi i casi segnalati di intossicazione grave o addirittura letale legati a questa sostanza. Come si legge sul sito del governo, “l'Mdmb-pinaca può essere presente in infiorescenze, resine o prodotti venduti come cannabis "light" e non è possibile riconoscerne la presenza a vista. Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe monitora la situazione al fine di scongiurare ulteriori eventi pericolosi e in caso di sospetta intossicazione ed effetti avversi è operativo h24 il centro antiveleni di Pavia".

