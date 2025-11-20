Gonorrea, Oms: "Sempre più resistente ad antibiotici". Come prevenire

L'età media dei pazienti era di 27 anni (per un range da 12 a 94). Tra i casi, il 20% erano uomini che avevano avuto rapporti sessuali con uomini. Il 42% aveva invece riferito di aver avuto più partner sessuali negli ultimi 30 giorni. L'8% ha dichiarato di aver fatto uso recente di antibiotici e il 19% di aver viaggiato nell'ultimo periodo.