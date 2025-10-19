Influenza, al via la sorveglianza sui virus respiratori: le novità

Alle porte di una stagione influenzale che a detta degli esperti si preannuncia particolarmente pesante dopo quella "record" dello scorso anno che ha costretto a letto oltre 16 milioni di italiani, il primo ottobre è partita in tutta Italia la campagna vaccinale per il 2025/2026. Spetta in ogni caso a ciascuna Regione gestire le immunizzazioni in autonomia. L’obiettivo per quest’anno è di raggiungere almeno il 75% della popolazione a rischio. Si punta a fare meglio dello scorso anno, quando l'asticella si è fermata al 19,6% per la popolazione generale e al 52,5% per gli anziani. Questo il calendario regione per regione: Campania, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto (1 ottobre); Umbria (6 ottobre); Marche e Puglia (8 ottobre); Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Molise, Valle d'Aosta (13 ottobre); Friuli Venezia Giulia e Piemonte (14 ottobre); Trentino Alto Adige (15 ottobre); Liguria (20 ottobre). Le altre Regioni si allineeranno alla finestra indicata dal ministero della Salute.

