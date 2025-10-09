Influenza, attesi sintomi più aggressivi. Iss pronto al monitoraggio

La vaccinazione è gratuita per le persone che appartengono alle categorie a rischio: anziani, persone affette da patologie, donne in gravidanza. In questa fascia della popolazione, in particolare, "la vaccinazione è uno strumento di protezione anche verso il neonato che fino a 6 mesi ha un sistema immunitario abbastanza debole: se ci proteggiamo noi, proteggiamo anche il nostro neonato", ha spiegato Campitiello, che ha anche chiarito che è possibile ricevere contestualmente il vaccino antinfluenzale con quello contro Covid-19. "È possibile fare una co-somministrazione: si è visto che è sicura", ha concluso. "Tutto, però, deve essere sottoposto alla valutazione del proprio medico: non possiamo affidarci a dottor Google".

