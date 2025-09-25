Influenza, attesi 16 milioni di casi. Vaccini disponibili da ottobre

Introduzione

Si preannuncia una stagione influenzale pesante, in vista dell’autunno e dell’inverno 2025-2026. Secondo le ultime stime realizzate dagli infettivologi infatti sono 16 milioni i contagi attesi in Italia a causa dei virus respiratori, mentre le infezioni da virus SarsCoV2 responsabile del Covid-19 sono in aumento già da alcune settimane.

La campagna vaccinale contro l’influenza prenderà il via dai primi di ottobre, e nel frattempo gli esperti stanno rinnovando l'invito ad immunizzarsi. Un appello rivolto soprattutto alle categorie a rischio, a fronte di un autunno-inverno che come detto si preannuncia particolarmente pesante: considerando anche gli altri virus respiratori che saranno in circolazione, si potrebbe infatti creare una "condizione esplosiva" che potrebbe mettere a dura prova i servizi ospedalieri