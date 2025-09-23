Cos'è il Tylenol e perché Trump accusa il farmaco di causare autismo

A sostenere la posizione dell’Ema è anche la portavoce della Commissione Europea per la Salute Eva Hrncirova. Durante il briefing quotidiano a Bruxelles, Hrncirova ha affermato che l'Ema, che "autorizza" l'uso dei farmaci nell'Ue e che effettua "rigidi controlli" prima di consentirne l'immissione sul mercato, "non ha trovato alcuna relazione tra l'uso di paracetamolo durante la gravidanza e l'autismo". L'Ema, ha aggiunto, "ha esaminato una enorme quantità di dati riguardanti donne che hanno usato il paracetamolo durante la gravidanza e non ha trovato alcuna indicazione di rischi di malformazione del feto né per i neonati. Allo stato non c'è alcuna evidenza che richieda di modificare le attuali raccomandazioni relative all'uso del farmaco". Naturalmente, "non bisogna abusarne", ma questo "riguarda tutti i farmaci".