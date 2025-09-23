Trump: "No paracetamolo alle donne incinte, causa autismo"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato le donne incinte a non assumere Tylenol a causa di un legame non dimostrato con l'autismo, sebbene i medici lo citino da tempo come uno degli antidolorifici più sicuri da assumere durante la gravidanza. "Assumere Tylenol non fa bene, va bene, lo dico. Non fa bene. Per questo motivo, si raccomanda vivamente alle donne di limitare l'uso di Tylenol durante la gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario. Ad esempio, in caso di febbre estremamente alta che si ritiene di non poter sopportare", ha detto Trump durante una conferenza stampa.

Il presidente degli Stati Unit ha poi fortemente sconsigliato alle donne incinte di assumere paracetamolo, un antidolorifico ampiamente utilizzato, affermando che è "probabilmente associato a un rischio notevolmente aumentato di autismo". "Non assumetelo", ha ribadito il presidente Usa durante un evento alla Casa Bianca dedicato all'autismo. Trump ha sollecitato ancge importanti modifiche al programma vaccinale di routine somministrato ai neonati, insistendo sul fatto che non c'è "nessun motivo" per vaccinare i neonati contro l'epatite B. "Direi di aspettare che il bambino abbia 12 anni e sia formato", ha affermato.