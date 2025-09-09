Esplora tutte le offerte Sky
Virus influenzale, l'Aifa approva 11 vaccini per la stagione invernale: ecco quali sono

Salute e Benessere
Il ministero della Salute ha raccomandato di iniziare le campagne di immunizzazione antinfluenzale regionali a partire dall'inizio di ottobre. I soggetti per i quali è raccomandata e gratuita sono gli over 60, le donne in gravidanza, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie croniche ma anche medici, forze di polizia e vigili del fuoco

Con l’estate agli sgoccioli, la nuova stagione influenzale è alle porte. Per contrastare al meglio il virus stagionale sono 11 i vaccini autorizzati dall'AIFA e dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) per l'immunizzazione della popolazione. Come ogni anno, l'autorizzazione riguarda l'aggiornamento dei ceppi virali sulla base delle caratteristiche antigeniche dei ceppi circolanti nell'ultima stagione, secondo le raccomandazioni dell'OMS. Non tutti i vaccini autorizzati sono necessariamente disponibili sul mercato. Le Regioni decidono annualmente, tramite gare per la fornitura, tra i prodotti disponibili in commercio, quelli che verranno utilizzati durante le campagne vaccinali per l'offerta gratuita a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli 11 vaccini autorizzati

I vaccini autorizzati per la campagna antinfluenzale 2025-2026 sono:

  • Efluelda e Efluelda Tetra (Sanofi Winthrop Industrie), sospensione iniettabile: indicati per l'immunizzazione attiva degli adulti di età pari o superiore a 60 anni.
  • Fluad (Seqirus Netherlands B.V.), adiuvato, sospensione iniettabile: indicato per l'immunizzazione attiva degli adulti (di età pari o superiore a 50 anni). 
  • Fluarix e Fluarix Tetra (Glaxosmithkline S.p.A.), sospensione iniettabile: indicati per l'immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di età.
  • Flucelvax (Seqirus Netherlands B.V.), sospensione iniettabile: indicato per l'immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini dai 6 mesi di età. 
  • Fluenz (Astrazeneca AB) spray nasale: indicato per l'immunizzazione attiva in bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 18 anni. 
  • Influvac S e Influvac S Tetra (Viatris Healthcare Limited), sospensione iniettabile: indicato per l'immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di età. 
  • Vaxigrip e Vaxigrip Tetra (Sanofi Winthrop Industrie), sospensione iniettabile: indicati per l'immunizzazione attiva degli adulti, comprese le donne in gravidanza, e dei bambini dai 6 mesi di età. La vaccinazione materna delle donne in gravidanza estende la protezione ai lattanti a partire dalla nascita e fino ai 6 mesi di età (protezione passiva).

Vaccini gratuiti per soggetti fragili e bambini

La vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente gratuitamente a tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, alle donne in gravidanza e nel post-partum, ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, a chi è affetto da malattie croniche che espongono a un maggior rischio di complicanze in caso di influenza, alle persone ricoverate presso strutture di lungodegenza e ai familiari di soggetti ad alto rischio di complicanze. Inoltre, l'immunizzazione è raccomandata anche a coloro che lavorano con soggetti fragili e agli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo: medici e personale sanitario e socio-assistenziale, forze di polizia e vigili del fuoco.

Ministero: "Campagne vaccinali da inizio ottobre"

"I vaccini antinfluenzali sono utilizzati da anni nelle campagne vaccinali ed hanno un profilo di sicurezza consolidato", si legge nella nota dell'Aifa. "L'Agenzia monitora la sicurezza dei vaccini e, attraverso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) e con il supporto dei Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV), raccoglie e analizza le segnalazioni di sospette reazioni avverse da operatori sanitari e cittadini. I dati sono condivisi anche con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), per garantire un monitoraggio coordinato a livello europeo". Il Ministero della Salute ha raccomandato di "condurre le campagne di vaccinazione antinfluenzale regionali a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione alle persone eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale".

