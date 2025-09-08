Virus influenzale australiano preoccupa l'Italia. Rezza: "Vaccinatevi"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Influenza 2025, il virus che circola in Australia preoccupa l'Italia. Rezza: "Vaccinatevi"

Salute e Benessere
©IPA/Fotogramma

 L'epidemiologo e infettivologo del San Raffaele di Milano ha ricordato l'importanza di ridurre al massimo i casi gravi: "A questo serve il vaccino, non a limitare la circolazione generale, ma appunto a proteggere chi ha fragilità dovute all’età o a problemi di salute”, ha sottolineato. A inizio ottobre al via la campagna vaccinale

ascolta articolo

L’aumento dei contagi da virus influenzale in Australia preoccupa l’Italia. Con la fine dell’estate alle porte, arriva il momento di buttare un occhio nell’altro emisfero per provare a capire cosa succederà nella prossima stagione autunno-invernale nel nostro Paese per quanto riguarda le malattie stagionali. “È vero, in Australia ci sono tanti casi e bisogna tenerne conto”. Così a Repubblica Gianni Rezza, epidemiologo e infettivologo del San Raffaele di Milano. “Però - ha spiegato - dobbiamo ricordare che l’anno scorso nel nostro Paese abbiamo visto un record di persone infettate, circa 16 milioni, quindi mi sembra difficile che i dati di quest’anno possano essere ancora più alti. Comunque sia, è difficilissimo fare previsioni”.

Vaccini e prevenzione

Per aiutare gli italiani a combattere il virus influenzale sono fondamentali i vaccini. Tuttavia, per i medici è ora importante capire quale sia il ceppo originario del nuovo contagio australiano per decidere quali siano i vaccini più efficaci da somministrare nella prossima stagione. Ministero della Salute e Regioni, a tal proposito, come spiega il quotidiano, si stanno adoperando per l’acquisto dei vaccini trivalenti, tra i quali è confermato l’utilizzo dello spray nasale per i bambini da 2 a 6 anni. A inizio ottobre è previsto l’inizio della campagna vaccinale. “L’importante - ha ricordato Rezza - è ridurre il più possibile il numero dei casi gravi. A questo serve il vaccino, non a limitare la circolazione generale, ma appunto a proteggere chi ha fragilità dovute all’età o a problemi di salute”.

Salute e benessere: Ultime notizie

Virus influenzale australiano preoccupa l'Italia. Rezza: "Vaccinatevi"

Salute e Benessere

 L'epidemiologo e infettivologo del San Raffaele di Milano ha ricordato l'importanza di...

Health, Parkinson: l'esercizio fisico rallenta la progressione. VIDEO

Salute e Benessere

Ogni domenica dalle 9.30 in onda la nuova trasmissione dedicata a salute, sanità, cure...

Covid, in Italia avanza la variante Stratus: sintomi e cosa sapere

Salute e Benessere

Attualmente nel nostro Paese viene segnalato un incremento dei casi, seppur contenuto e non...

Scudo penale per medici, punibilità solo per colpa grave: cosa sapere

Salute e Benessere

Con la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri, lo scudo penale per i medici,...

Distrofia muscolare, una serie racconta le "sfide di normalità"

Salute e Benessere

La sindrome colpisce a livello globale circa 1 su 5.050 nati maschi, provocando un progressivo...

Salute e benessere: Più letti