Arriva l’influenza, ma meno di un anziano su due si vaccina: i dati

Intanto è arrivato l'appello della Società Italiana di Pediatria (Sip) e della Società Italiana di Neonatologia (Sin), che hanno chiesto di proteggere subito i neonati dal virus respiratorio sinciziale, principale causa di bronchiolite, attraverso un'immunizzazione tempestiva e universale. Le due associazioni hanno rimarcato l'importanza di proteggere tutti i neonati e bambini alla loro prima stagione, cioè quelli nati tra aprile 2025 e marzo 2026, e i bambini alla loro seconda stagione che rimangono a più alto rischio. I pediatri hanno ribadito l'importanza di partire in tempo con le immunizzazioni, cioè a ottobre 2025, per garantire la buona riuscita della campagna di prevenzione. A oggi l'anticorpo monoclonale nirsevimab rappresenta oggi l'unica opzione disponibile in Italia per una strategia di prevenzione universale.

