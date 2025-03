Disturbi alimentari, casi in aumento del 60% all'Ospedale Bambino Gesù

Si abbassa l'età media e, allo stesso tempo, aumenta la gravità. "Un recente studio condotto dalla nostra equipe, attualmente in fase di revisione, ha messo in luce una preoccupante evoluzione dei disturbi alimentari", spiega Valeria Zanna, responsabile dell'Unità operativa

"Preoccupante evoluzione dei disturbi alimentari"

"Un recente studio condotto dalla nostra equipe, attualmente in fase di revisione, ha messo in luce una preoccupante evoluzione dei disturbi alimentari", spiega Valeria Zanna, responsabile dell'Unità operativa. "Negli ultimi anni, i pazienti più giovani presentano quadri psicopatologici più gravi, sia per la sintomatologia alimentare sia per le caratteristiche psicologiche associate. Inoltre, i nuclei familiari di questi pazienti risultano più sofferenti, con difficoltà comunicative, una maggiore fragilità emotiva e un funzionamento complessivo compromesso", aggiunge. In Italia - ricorda il Bambino Gesù, circa 3,5 milioni di persone, pari al 6% della popolazione, soffrono di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione: il 90% sono donne, anche se cresce la quota di uomini, che rappresentano ormai il 20% nella fascia di età 12-17 anni. L'esordio dei disturbi è sempre più precoce: negli ultimi anni si è registrato un abbassamento dell'età fino agli 8/9 anni.