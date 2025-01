Influenza aviaria, Ilaria Capua: "Il salto di specie è già avvenuto"

Infettati i bovini

“Per i virologi che si occupano di virus emergenti – dice Ilaria Capua - la grande sorpresa del 2024 è stata che il virus dell'aviaria ha infettato i bovini. Questo ci ha lasciati di stucco, perché un virus, per infettare un certo animale o una persona ha bisogno di recettori 'giusti' dove attaccarsi. E noi credevamo che i bovini non avessero i recettori giusti”. “Se la specie non fosse stata bovina ma umana – continua la virologa - si tratterebbe di pandemia, perché nel giro di sei mesi si sono sviluppati centinaia e centinaia di focolai”. “Adesso il virus si trova in una serie di mammiferi e più circola in questi mammiferi, più si avvicina all'uomo. E ogni volta che passa in un mammifero, acquisisce delle mutazioni che poi possono renderlo capace non solo di infettare più efficacemente l'uomo, ma di trasformarlo a sua volta in un vettore infettivo di altre persone”. E conclude: “Essere allarmisti non va mai bene. Ad oggi il rischio che una persona si infetti direttamente da una mucca, o raccattando un uccello selvatico, resta effettivamente basso. Ma H5N1 potrebbe o trasformarsi in un virus che si trasmette in maniera più efficace da uomo a uomo, oppure riassortirsi geneticamente, perché così fanno i virus influenzali”.