La California dichiara emergenza per l'influenza aviaria

L'annuncio del governatore dem della California è arrivato dopo la notizia che un individuo in Louisiana è stato ricoverato in ospedale per il primo caso grave di influenza aviaria nell'uomo negli Stati Uniti. Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per l'influenza aviaria tra i bovini da latte, un netto riconoscimento della crescente gravità della diffusione del contagio.

Il virus La California non è stata tra i primi stati a rilevare il virus dell'influenza aviaria, H5N1, nei bovini da latte. Ma dalla prima identificazione di una mandria infetta a fine agosto, il dipartimento dell'agricoltura dello stato ha trovato il virus in 645 in aziende lattiero-casearie, circa la metà delle quali solo negli ultimi 30 giorni. La dichiarazione di emergenza fornisce alle autorità statali e locali le risorse di cui hanno bisogno per contenere l'epidemia, tra cui l'assunzione di personale o l'emissione di contratti. "Questa proclamazione è un'azione mirata per garantire che le agenzie governative abbiano le risorse e la flessibilità di cui hanno bisogno per rispondere rapidamente a questa epidemia", ha spiegato Newsom. "Sebbene il rischio per la popolazione rimanga basso, continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di questo virus", ha aggiunto il governatore dello Stato. Approfondimento Influenza aviaria, ragazzo in gravi condizioni in Canada

Il primo caso grave di influenza aviaria Un anziano paziente della Louisiana è in "condizioni critiche" per una grave forma di influenza aviaria, hanno annunciato le autorità statunitensi, il primo caso umano grave nel Paese mentre cresce il timore di una possibile pandemia di influenza aviaria. Il nuovo caso porta a 61 il numero totale di infezioni negli Stati Uniti durante l'attuale epidemia del 2024, mentre altri pazienti hanno manifestato sintomi lievi dai quali sono guariti a casa. La gravità del caso in Louisiana ha aumentato l'allarme, facendo eco a casi simili in tutto il mondo. Il mese scorso, anche un adolescente in Canada è stato ricoverato con un grave caso di influenza aviaria. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il paziente della Louisiana è stato esposto a uccelli malati e morti negli stormi del cortile. "Il paziente sta sperimentando una grave malattia respiratoria legata all'infezione da H5N1 ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche", ha dichiarato il dipartimento sanitario della Louisiana, aggiungendo che la persona ha condizioni mediche sottostanti e ha piu' di 65 anni. "Negli oltre 20 anni di esperienza globale con questo virus, l'infezione da H5 è stata precedentemente associata a gravi malattie in altri Paesi, incluse malattie che hanno portato alla morte fino al 50% dei casi", ha dichiarato Demetre Daskalakis, funzionario senior dei CDC, in una telefonata ai giornalisti.