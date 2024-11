Influenza aviaria, ragazzo in gravi condizioni in Canada

Le origini del caso canadese sono sconosciute, al punto da indurre le autorità sanitarie a chiudere le indagini per mancanza di piste da seguire. In California invece il virus è stato scoperto in un lotto di latte crudo in vendita: per il momento non sono segnalati casi di infezione ascolta articolo

È allarme aviaria negli Stati Uniti dopo il caso di un adolescente infettato dal virus in Canada. Il ragazzo si è ammalato a causa del virus dell'influenza aviaria H5N1 ma le autorità sanitarie della British Columbia hanno chiuso per il momento le indagini sulle modalità di infezione in quanto impossibile risalire all’origine della malattia a causa degli scarsi indizi. Il responsabile della sanità pubblica della provincia, Bonnie Henry, ha riferito che l’indagine su persone e animali con cui l’adolescente è entrato in contatto non ha portato a nessuna soluzione, così come inutile è stato il campionamento ambientale dei siti attorno ai quali vive. L'indagine suggerisce però che non ci sia stata alcuna trasmissione successiva dall'adolescente a qualcun altro.

Ragazzo in gravi condizioni "Sono molto fiducioso che al momento non ci siano altri casi in circolazione, ma dobbiamo comunque stare attenti, osservare e pensare a come impedire che ciò accada a qualcun altro", ha detto Henry durante una conferenza stampa. "La nostra indagine dettagliata sulla salute pubblica è chiusa per ora, a meno che non emerga qualcosa di nuovo". La giovane vittima intanto rimane in ospedale in gravi condizioni, attaccata a un respiratore. Il ragazzo inizialmente si era solo rivolto al proprio medico di base per una presunta congiuntivite. Poi però le sue condizioni si sono aggravate fino al ricovero al BC Children's Hospital di Vancouver dove il sequenziamento genetico del virus ha rivelato che si tratta di un virus H5N1 del clade 2.3.4.4b e del genotipo D1.1. Non si tratta dunque dello stesso genotipo del virus che si è diffuso tra le mucche negli Stati Uniti ma di una versione isolata dagli uccelli selvatici che ha scatenato 54 focolai di H5N1 nelle aziende avicole della British Columbia, principalmente nella Fraser Valley, l'area a sud-ovest di Vancouver. Leggi anche Aviaria nel latte crudo in Usa, Bassetti: “Alzare attenzione sul tema"

Virus nel latte crudo in California Allerta anche in California, dove il virus di aviaria è stato rilevato all'interno di un lotto di latte crudo in vendita nello Stato. La scoperta è avvenuta pochi giorni dopo il riscontro di un test positivo all’H5N1 in un bambino, il primo caso pediatrico negli Usa. Tuttavia, per il momento non sono segnalati casi gravi di malattia. Il virus è stato rilevato nel latte crudo intero di Raw Farm, con data di scadenza 27 novembre, ha informato il Dipartimento di salute pubblica della California. L'azienda ha emesso un richiamo volontario e i rivenditori sono stati informati di ritirare il prodotto dagli scaffali dei loro frigoriferi ed è stato consigliato ai consumatori che potrebbero averlo in casa di non berlo. Leggi anche Aviaria nei gatti, il 67% non sopravvive: quali i rischi per l'uomo

Evitare di consumare il latte crudo Le preoccupazioni per il virus aviario H5N1 stanno crescendo dopo i rilevamenti anche nei mammiferi come mucche da latte, gatti domestici e diversi altri. Il virus H5, che in precedenza si riteneva circolasse solo tra gli uccelli, ha infettato almeno 55 persone negli Stati Uniti quest'anno. A differenza del latte pastorizzato, che subisce un processo di riscaldamento che uccide batteri e virus come l'H5N1, il latte crudo è associato a una serie di rischi tra cui l'esposizione a salmonella, Escherichia coli, Brucella, Campylobacter e Listeria. "Gli esperti di sanità pubblica hanno da tempo messo in guardia i consumatori dal consumare latte crudo o prodotti a base di latte crudo a causa degli elevati rischi di malattie trasmesse dagli alimenti", ha ricordato il Dipartimento californiano. "Bere o inalare accidentalmente latte crudo contenente il virus dell'influenza aviaria può causare malattia, come toccarsi occhi, naso o bocca con mani non lavate dopo aver toccato latte crudo infetto".