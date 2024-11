Aviaria nel latte crudo in Usa, Bassetti: “Alzare attenzione sul tema"

Negli scorsi giorni è stato scoperto il virus dell' influenza aviaria in un lotto di latte crudo non pastorizzato di una nota azienda californiana, la Raw Farm. Lo ha comunicato il Dipartimento di salute pubblica della California, specificando che il prodotto contaminato riportava una data di scadenza fissata al 27 novembre. L’azienda ha prontamente emesso un richiamo, avvisando i rivenditori di rimuovere il prodotto dagli scaffali e raccomandando ai consumatori di evitarne il consumo. Il ritrovamento arriva pochi giorni dopo la notizia del primo caso pediatrico di influenza aviaria negli Stati Uniti. Sebbene non siano emersi ulteriori casi di malattia, la scoperta ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un maggiore controllo e sulla sicurezza alimentare. Gli esperti sottolineano l’importanza della pastorizzazione come pratica essenziale per ridurre i rischi microbiologici e avvertono sulla necessità di mantenere alta l'attenzione sul tema della diffusione dell'aviaria, una malattia tipica degli uccelli che negli ultimi anni ha effettuato una serie di salti di specie, acquisendo la capacità di contagiare anche altre specie animali.

Bassetti: “In Usa il latte crudo non dovrebbe essere né venduto né consumato”



Sul tema è intervenuto Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. “È evidente che in Usa, con la situazione dell'aviaria che c'è, il latte crudo non dovrebbe essere né venduto né consumato. Spero che tutto il latte venga pastorizzato, la raccomandazione per gli adulti e per i bambini - questi ultimi hanno un sistema immunitario non performante come quello degli adulti - che si recano negli Usa è di evitare di consumare il latte crudo. Ma credo che questa raccomandazione debba valere ovunque. Si deve lavorare perché tutto il latte venga pastorizzato: è un processo che facciamo da 200 anni e rende il latte privo di rischi batteriologici e virali perché abbatte la carica microbica", ha riferito l'infettivologo all'Adnkronos Salute. Bassetti ha inoltre evidenziato come il virus dell’aviaria si stia avvicinando progressivamente agli esseri umani. "Quello che vediamo da mesi sono i segnali che l'aviaria si sta avvicinando prepotentemente all'essere umano, siamo circondati. La mucca è l'animale più vicino all'uomo, dal latte ai derivati. Quindi va alzata molto l'attenzione sul tema dell'aviaria, negare come qualcuno sta facendo non aiuta. Abbiamo i vaccini e i farmaci e dobbiamo organizzarci e fare una corretta informazione".



La situazione in Italia, Andreoni: “Nessun allarme"



Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (la Società italiana di malattie infettive e tropicali), ha rassicurato sulla situazione in Italia. “L’attenzione è alta, ma non c’è nessun pericolo imminente per l'Italia dove il sistema di controlli veterinari funziona bene come anche la rete di istituti zooprofilattici". La scoperta del virus dell'influenza aviaria in un lotto di latte crudo in vendita in California "ci deve far mantenere alta la sorveglianza e il monitoraggio di questo fenomeno estremamente importante dal punto di vista epidemiologico, ma ad oggi non sono stati segnalati in Italia casi di infezione H5N1 nei bovini e quindi non deve essere allarme sul consumo di latte. Ricordo però che la pastorizzazione del latte è il processo che inattiva virus e batteri", ha riferito l’esperto, per poi sottolineare: "Il salto del virus dagli uccelli ai mammiferi comporta un adattamento del virus, il famoso 'spillover', questo processo crea una certa preoccupazione. La scoperta di tracce del virus nel latte dei vitelli, pochi casi in realtà, pone un tema importante che va prima di tutto verificato, comprovato e poi studiato per bene per capire i reali rischi per l'uomo”.