Aviaria, bambina di due anni contagiata in Australia

Primo caso umano di influenza aviaria in Australia: a darne notizia l'Organizzazione mondiale della Sanità, precisando che si tratta di una bambina di due anni e mezzo le cui condizioni di salute, dopo il ricovero in ospedale a Melbourne, sono buone. Questa, spiega l'Oms, è la prima infezione umana confermata causata dal virus dell'influenza aviaria A (H5N1) rilevata e segnalata dall'Australia. Sebbene la fonte di esposizione al virus in questo caso "sia attualmente sconosciuta - precisa l'Oms - probabilmente è avvenuta in India, dove il caso aveva viaggiato, e dove il virus A (H5N1) è stato rilevato in passato negli uccelli". Un'infezione umana causata da un nuovo sottotipo di virus dell'influenza A è un evento che ha un potenziale di elevato impatto sulla salute pubblica e deve essere notificato all'Oms.

Insolita la trasmissione da uomo a uomo

Quasi tutti questi casi di influenza aviaria nell'uomo sono stati collegati a uno stretto contatto con uccelli infetti vivi o morti o ad ambienti contaminati. L'infezione umana ha comunque un alto tasso di mortalità. I virus influenzali di tipo A (H5N1), appartenenti a diversi gruppi genetici, non infettano facilmente gli esseri umani e la trasmissione da uomo a uomo sembra finora insolita. Poiché il virus continua a circolare nel pollame, in particolare nelle zone rurali, permane il rischio di ulteriori casi sporadici nell'uomo. Attualmente, le prove epidemiologiche e virologiche disponibili suggeriscono che i virus A(H5) non hanno acquisito la capacità di trasmissione prolungata tra gli esseri umani, pertanto la probabilità di diffusione da uomo a uomo è bassa. Non esistono vaccini specifici per l'influenza A(H5N1) nell'uomo. Tuttavia, in alcuni paesi sono stati sviluppati vaccini candidati per la preparazione ad una eventuale pandemia. Alcuni farmaci antivirali, in particolare gli inibitori della neuraminidasi (oseltamivir, zanamivir), possono ridurre la durata della replicazione virale e in alcuni casi migliorare le prospettive di sopravvivenza.