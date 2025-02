Alzheimer e demenza, individuati 8 fattori di rischio della malattia

I fattori di rischio delle malattie neurodegenerative

Come sottolineano i ricercatori e autori dello studio, i parametri fondamentali che permettono di stabilire un basso o un elevato rischio di sviluppare demenza o Alzheimer sono:

sesso

età

valutazione delle funzioni cognitive

memoria episodica

attività metabolica cerebrale

valutazione dell'atrofia ippocampale

valutazioni delle menomazioni nelle attività strumentali della vita quotidiana con il questionario Amsterdam IADL

familiarità per la demenza

Gli esami per rilevare gli 8 fattori

In che modo è possibile rilevare i fattori di rischio? Esistono, a tal proposito, diversi esami e test che, combinati insieme, consentono di individuare i biomarcatori fornendo buoni elementi per predire l'avvento della malattia neurodegenerativa con un anticipo di circa 3 anni, secondo lo studio. I test in questione comprendono il test MMSE (Mini Mental State Examination), il test DFR per la valutazione della memoria episodica, l’FDG-PET per l’analisi dell’attività metabolica cerebrale, la risonanza magnetica volumetrica per la valutazione dell’atrofia ippocampale, EEG per lo studio della connettività cerebrale, il test genetico per l’individuazione dell’APOE e4 e l’esame del liquido rachidiano