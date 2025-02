AI e salute, le nuove tecnologie per la sanità

Un referto medico, una tac o anche solo il monitoraggio del nostro battito cardiaco attraverso lo smartwatch. Nel corso di una giornata tipo, anche senza rendercene conto, produciamo una quantità infinita di dati sanitari, vale a dire quelle informazioni che riguardano lo stato di salute di ciascuno di noi, ma non solo ascolta articolo

Per dati sanitari si intendono anche tutte quelle informazioni che vengono raccolte nella gestione sanitaria, dati preziosi non solo a livello manageriale ma soprattutto per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie. Abbiamo affrontato il tema nel nostro approfondimento Health (VIDEO).

L'importanza dei dati sanitari Anche se spesso vengono sottovalutati, i dati sanitari sono tanto preziosi quanto sensibili, ed è proprio per questo che sono soggetti a molte tutele a livello legislativo. Le nuove tecnologie pongono infatti molti interrogativi su come i dati possano essere utilizzati nel rispetto della privacy. Allo stesso tempo, però, le innovazioni in ambito tecnologico possono offrire nuove opportunità di scambio e utilizzo di dati sanitari, a vantaggio di ricercatori e pazienti. Uno dei rischi è però che il loro valore rimanga inutilizzato perché, ad esempio, risultano frammentati o spesso inaccessibili.