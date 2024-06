Cure continuative, Italia in ritardo anche dopo le riforme del Pnrr

Nonostante gli interventi targati Pnrr in materia di disabilità e di non autosufficienza, il sistema italiano di cure continuative per anziani rimane ancora incompleto e in ritardo rispetto agli standard europei. A indicarlo un focus dell’Ufficio parlamentare di bilancio

“La possibilità di dover ricorrere, da un certo momento della vita, a cure sanitarie e assistenziali continuative (long term care, Ltc) è stata riconosciuta da tempo come uno dei nuovi rischi sociali”. Tuttavia, l’Italia, dove un cittadino su quattro ha ormai 65 anni o più, non ha ancora implementato un sistema sufficientemente robusto per affrontare questo rischio. In materia di disabilità e di non autosufficienza, le due riforme parallele previste dal Pnrr “rappresentano un passo avanti importante”, ma senza un adeguato finanziamento e una risoluzione delle disparità territoriali, il sistema italiano di cure continuative per anziani rimane ancora incompleto e in ritardo rispetto agli standard europei. È, in sintesi, quanto emerso da un recente rapporto dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), che ha analizzato le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in materia di disabilità e non autosufficienza, offrendo una panoramica dettagliata sulla situazione delle cure continuative per anziani in Italia.