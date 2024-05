Fondi disabilità, perché non sono più sufficienti per tutte le Regioni

Sono circa 2 milioni e 300 mila le famiglie italiane nelle quali vive almeno una persona con disabilità. Molte di loro sono costrette a richiedere servizi a pagamento, in assenza di un’offerta assistenziale adeguata sul territorio, parliamo di infermieri e personale formato. Ma i fondi stanziati, non bastano a garantire a tutti i sussidi e a, allo stesso tempo, a implementare i servizi. In questo approfondimento, cerchiamo di fare chiarezza sulle misure adottate dalle regioni

Al momento è il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 del governo Draghi a fornire le indicazioni da seguire. L’obiettivo è quello di individuare gli interventi per la graduale attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale. Sono poi le regioni a dover valutare la propria situazione finanziaria e la disponibilità di risorse per determinare quanto destinare ai sussidi e quanto all'implementazione dei servizi.

Da quattro anni lo Stato sta stanziando centinaia di milioni di euro aggiuntivi per le politiche in favore della disabilità, ma con grande difficoltà di spesa. I decreti – necessari per la legge delega in materia di disabilità– ci sono tutti e dal 2025 le linee guida cambieranno.

Se per molti enti che hanno da sempre puntato sui servizi, è stato più semplice riuscire a far quadrare i conti, per altri si è rivelato più complesso, come è accaduto per la Lombardia , che percepisce per i tre anni la quota più corposa del piano: oltre 388 milioni complessivi – che arrivano a quasi 415 milioni con le risorse per i progetti di Vita Indipendente e per le assunzioni di personale. Dopo una lunga gestazione e numerose modifiche, la Regione ha provveduto a una riorganizzazione dei fondi per persone con disabilità.

Cosa cambierà in Lombardia

“Ottantacinque euro mensili da giugno fino a dicembre, parliamo di un totale di 595€, verranno restituiti a fronte della presentazione di fatture – aggiunge l’ass. Lucchini – La persona deve attestare di aver usufruito di quel servizio e verrà rimborsata a fine anno, quindi la riduzione si riduce, perdonate il gioco di parole, a 65€ mensili, che non andranno persi, ma saranno destinati sempre alla stessa persona, sotto forma di servizi”.

Sarà ridotto in Lombardia il buono sociale mensile per i caregiver, che passerà da un massimo di 400 a 100 euro mensili. In questo caso, potranno essere i comuni ad aumentare eventualmente la cifra o implementarla con servizi. Comuni che, però, in tutto il Paese devono gestire non poche difficoltà, a partire proprio dalla mancanza di personale.

“Noi possiamo potenziare i servizi all'infinito, ma ci sono delle situazioni di tale gravità che non ci sarà mai un servizio che copra al 100% i bisogni di bambini così gravi – chiarisce a Sky tg24 Lisa Noja, Consigliera della Regione Lombardia – E i caregiver sono appunto mamme che ci sono sempre, che spesso rinunciano al loro lavoro e che vivono in una situazione di assistenza 24 ore su 24. I fondi per le famiglie servono per avere quel minimo di sostegno che consenta, per esempio, di avere delle pause da questa situazione, di avere un aiuto per delle terapie che altrimenti non riuscirebbero ad avere. Io so di persone, anche giovani, che per alzarsi hanno bisogno di aiuto, che magari devono rimanere nel letto fino alle dieci di mattina, perché la cooperativa prima di quell'orario non è in grado di mandare nessuno ad aiutarle. Immaginate un ragazzo che ha l’aspirazione di andare all'università e che non può frequentarla perché prima delle 10 non ha nessuno che lo tiri su dal letto”.

Un altro timore di famiglie, associazioni e persone con disabilità – scese in piazza in Lombardia per protestare – riguarda la creazione, per la prima volta, di liste d’attesa per le nuove domande.

“Questa è una cosa che per le associazioni e per le famiglie è gravissima, perché vuol dire creare una discriminazione a parità di gravità – spiega la dott.ssa Noja – Semplicemente, perché il destino ha voluto che una persona fosse già presa in carico l'anno scorso e un’altra, invece, manifesta questo bisogno per la prima volta”.

“Le liste d'attesa non sono una certezza, ma sono un'ipotesi che abbiamo comunque voluto prendere in considerazione per prepararci a scopo preventivo, a scopo di responsabilità – risponde la dott.ssa Lucchini – Abbiamo inserito un meccanismo, quindi, in questa delibera che prende in considerazione alcuni criteri. Tra questi anche le fasce di età, quindi giovani, adulti, anziani, nonché il reddito. Non sappiamo i flussi che avremo nel corso dell'anno, non sappiamo quante domande di disabilità gravissima potranno arrivare, ma abbiamo responsabilmente ritenuto di doverci preparare anche a questa eventualità”.

“Potenziare i servizi è fondamentale ma non può andare a scapito di assegni e contributi economici che sono già molto ridotti – è l’appello di Lisa Noja – È un processo lungo e io penso che sarebbe giusto pianificarlo per step, in modo anche realistico. Forse il Piano Nazionale si era dato degli obiettivi un po’ irrealistici, considerando la situazione in cui ci troviamo. Tra l'altro stiamo parlando della Lombardia, che, comunque, ha una strutturazione di servizi. Ma immaginate cosa può accadere in una regione in cui oggi non c'è nulla. Come si può pensare che in pochi mesi si metta insieme quello che non è stato fatto per anni”.