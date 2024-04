Uganda, deforestazione sta creando spillover virus tra specie diverse

Nuovi dettagli sugli spillover di virus tra specie diverse che possono portare a nuove pandemie. Communications Biology ha pubblicato uno studio a riguardo intitolato "Selective deforestation and exposure of African wildlife to bat-borne viruses" e condotto in Uganda da un team internazionale di ricercatori guidato da Pawel Fedurek e Caroline Asiimwe della Budongo Conservation Field Station.

Studio sul guano di pipistrello

Fedurek, un ricercatore della Facoltà di Scienze Naturali dell'Università di Stirling nel Regno Unito, ha individuato animali in una foresta africana che si nutrivano di guano di pipistrello dopo la scomparsa di una fonte di cibo essenziale nella regione a causa della deforestazione selettiva. L'analisi del guano di pipistrello ha rivelato diversi virus, tra cui un betacoronavirus legato alla SARS-CoV-2 responsabile della pandemia di Covid-19. Non è ancora chiaro se il betacoronavirus trovato sia trasmissibile agli esseri umani, ma rappresenta un esempio di come nuove infezioni possano attraversare le barriere tra le specie.