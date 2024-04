Allerta Norovirus, l'agente patogeno che provoca gastroenterite

Se ne sta parlando perché un’ordinanza del sindaco di Ponte di Legno (tra Brescia e Trento), ha vietato di bere l'acqua del rubinetto per via di alcuni casi di gastroenterite nella zona del Passo Tonale. Si tratta di una misura precauzionale dopo che si sono verificati diversi casi di gastroenterite acuta e la causa potrebbe essere il Norovirus, di cui sono state rilevate tracce nei campioni prelevati dall'acquedotto.

Cos'è il microrganismo che ha fatto scattare l'allerta

Isolati e scoperti nel 1972, i norovirus appartengono alla famiglia dei Caliciviridae, virus a singolo filamento di Rna, e rappresentano uno tra gli agenti più diffusi di gastroenteriti acute di origine non batterica - spiegano gli esperti dell'Istituto superiore di sanità sul sito Epicentro - costituendo così un serio problema nel campo della sicurezza alimentare. Le infezioni causate da norovirus si manifestano soprattutto in contesti comunitari: negli ospedali, nelle case di riposo, nelle scuole o, tipicamente, in ambienti confinati, come per esempio le navi da commercio e da crociera.