Salute della donna, torna la Open Week: visite gratuite negli ospedali

Sono oltre 260 le strutture italiane del network Bollino Rosa che hanno aderito all'iniziativa. Per una settimana gli ospedali aderenti offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, sia in presenza che a distanza, in diverse aree specialistiche tra cui cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, oncologia medica, psichiatria e nell'ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna. Tutti i servizi offerti, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it.

L’importanza dell’approccio di genere nella pratica clinica



Il network intende promuovere, anche all'interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. "Giunta ormai alla sua nona edizione, l'(H)Open week sottolinea nuovamente quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente”, ha sottolineato Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda Ets. “Una causa che sentiamo nostra da quando l'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile e da lì sempre onorata. Gli Ospedali del network Bollino Rosa aderenti all'iniziativa offrono una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati”, ha concluso.

