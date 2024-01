Mangiare alghe, benefici e dubbi su questo alimento: cosa sapere

Anche se l’estratto di alghe, noto anche come alginato, è presente in alcuni cibi, l'utilizzo dell'alga intera non è molto diffuso in Occidente. Questo alimento, però, sta diventando sempre più conosciuto e utilizzato anche in Europa ed è considerato un “superfood” nutriente e sostenibile. Sono diversi gli studi che hanno messo in luce gli effetti benefici, ma alcune ricerche hanno sollevato anche aspetti controversi

Le alghe sono da molto tempo un alimento base in molte culture, ma sembra che la dieta occidentale le abbia dimenticate. Sebbene l’estratto di alghe, noto anche come alginato, sia presente in alcuni cibi come il gelato, gli anelli di cipolla e la birra, l'utilizzo dell'alga intera non è molto diffuso in Occidente. Questo alimento, però, sta diventando sempre più conosciuto ed è considerato un “superfood” nutriente e sostenibile, spiega la Bbc . Ecco cosa sapere sul consumo di alghe.

Alcune varietà di alghe possono essere a basso contenuto calorico e ricche di proteine, fibre e polifenoli. che possono ridurre il rischio di malattie cardiache, diabete e alcuni tumori, e possono ridurre la pressione sanguigna. Contengono anche iodio, importante per la funzione tiroidea. Secondo Jeffrey Pearson, professore di fisiologia molecolare dell’Università di Newcastle nel Regno Unito, alcune specie di alghe potrebbero anche aiutare a controllare il peso nelle persone in sovrappeso o obese. Questo, spiega Pearson , perché l'alginato inibisce la lipasi, un enzima che aiuta il corpo a digerire i grassi, il che significa che può ridurre la quantità di grasso digerito dalla dieta di circa il 75%.

Gli studi

Pearson e i suoi ricercatori hanno utilizzato un intestino artificiale per testare l’efficacia di oltre 60 fibre naturali, misurando la quantità di grasso digerito e assorbito quando consumato con cibi comuni tra cui pane e yogurt. Pearson punta a effettuare studi clinici per verificare questo effetto quando l'alginato viene consumato come parte di una dieta normale. Spera che la sua ricerca porti a una maggiore presenza di alginato negli alimenti per aiutare le persone a gestire il proprio peso. Inoltre, ampi studi sulla popolazione in Giappone hanno trovato una correlazione tra il consumo quotidiano di alghe e tassi più bassi di malattie cardiache, rispetto a coloro che non ne mangiavano, e un minor rischio di ictus negli uomini.

Una recente revisione di 25 studi ha esaminato i benefici per la salute derivanti dal consumo di alghe. Si è scoperto che molti studi che mostrano risultati positivi sulla salute correlati a una dieta ricca di alghe hanno condotto ricerche su persone che hanno condizioni di salute come l’obesità e il diabete di tipo 2, piuttosto che sulla popolazione generale. Quindi "negli individui sani, molto probabilmente non porterà alcun beneficio per la salute", ha detto alla Bbc l'autore principale dello studio, João Pedro Trigo. Mangiare tra 5 e 10 grammi di alghe al giorno potrebbe, tuttavia, apportare benefici nutrizionali grazie alle fibre e al contenuto nutrizionale delle alghe, ha aggiunto Trigo. Tuttavia, si sa molto poco su come la lavorazione, come la fermentazione, influenzi il modo in cui i nutrienti delle alghe vengono assorbiti dall'organismo.