Singapore, ricercatori creano calamari 3d vegani a base di alghe

Ricercatori di Singapore presentano un nuovo approccio per creare 'imitazioni' desiderabili di frutti di mare vegani che siano gustose e al contempo mantengano il profilo salutare del pesce reale. Hanno stampato in 3d un inchiostro a base di proteine di microalghe e fagioli mungo, e i loro anelli di calamari dimostrativi possono persino essere fritti ad aria per uno spuntino veloce e gustoso. I ricercatori presenteranno i loro risultati alla riunione autunnale della American Chemical Society (ACS). "Penso che molto presto le forniture di pesce possano essere molto limitate ", aggiunge Poornima Vijayan, una studentessa di dottorato che presenterà il lavoro alla riunione. "Dobbiamo essere preparati da un punto di vista delle proteine alternative, specialmente qui a Singapore, dove oltre il 90% del pesce è importato."

Un'alternativa a base vegetale

Le persone di tutto il mondo mangiano molto pesce, ma gli oceani non sono una risorsa infinita. La pesca eccessiva ha esaurito molte popolazioni di pesci selvatici. Questa mancanza di sostenibilità, unita alla contaminazione da metalli pesanti e microplastiche, nonché a questioni etiche, ha spinto alcuni consumatori verso le imitazioni a base vegetale. Ma tali alternative sono ancora difficili da trovare per gli amanti del pesce. Sebbene alcuni prodotti a base di pesce finto - come il surimi a base di merluzzo o altri pesci bianchi tritati e rimodellati - siano già sul mercato, creare imitazioni a base di piante è stata una sfida. Difficile ottenere il contenuto nutrizionale, le texture uniche e i sapori delicati della carne di pesce cotta usando verdure o funghi. "Le imitazioni di frutti di mare a base di piante sono là fuori, ma gli ingredienti di solito non includono proteine. Volevamo creare prodotti a base di proteine che siano nutrizionalmente equivalenti o migliori del vero pesce e affrontare la sostenibilità alimentare", afferma Dejian Huang, il ricercatore capo. Di recente, Huang e il suo gruppo di ricerca presso l'Università Nazionale di Singapore hanno utilizzato proteine leguminose per sviluppare migliori imitazioni di frutti di mare.