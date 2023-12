Vaccino Covid, tornano gli Open Day in tutta Italia: dove e quando

In Italia, per la quinta settimana, i ricoveri Covid sono in crescita negli ospedali, sia pure registrando un rallentamento. L'ultima rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a Fiaso fa infatti registrare una crescita di pazienti del 15,4% (contro il 25% della settimana precedente). Un aumento costante che al momento non sta interessando le terapie intensive, ferme al 4% del totale degli ospedalizzati