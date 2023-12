Covid, ricoveri in salita: i consigli degli esperti per Natale

Per le festività invernali è previsto il picco dei contagi. Ecco cosa consigliano specialisti ed esperti per evitari i rischi di contrarre il virus: oltre alla prevenzione vaccinale, è fondamentale anche un correto uso dei dispositivi anti-contagio, l'igienizzazione costante e il ricorso a farmaci specifici nei casi in cui la malattia sia a rischio evoluzione