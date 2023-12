Covid Usa, gli esperti raccomandano l'uso delle mascherine a Natale

Aumenta la preoccupazione tra gli esperti per la crescita della diffusione del virus, a fronte di un basso ricorso ai vaccini . "Il Covid è la principale causa di ospedalizzazione in America rispetto agli altri virus respiratori", hanno dichiarato i medici ascolta articolo

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) tornano a raccomandare l'uso delle mascherine agli americani. Non si tratta di linee guida obbligatorie. Mandy Cohen, direttore Cdc, ha voluto ribadire l'importanza di prendere tutte le precauzioni possibili in questa fase di aumento della diffusione di tutti i virus respiratori.



Le mascherine negli ospedali Il Covid-19 continua ad aumentare e si osserva anche una crescita delle polmoniti. Vari ospedali e centri sanitari statunitensi stanno iniziando nuovamente a implementare l'uso della mascherina per pazienti e visitatori. "Secondo gli ultimi dati i contagi con il virus respiratorio sinciziale sono ormai elevati" ha dichiarato il direttore di Cdc. I responsabili sanitari americani hanno sollecitato tutta la popolazione, in particolare gli over 65 a fare tutte le vaccinazioni e a prendere le precauzioni possibili quali appunto usare le mascherine, ventilare gli ambienti chiusi e lavarsi continuamente le mani.

I contagi in Usa I contagi Covid negli Stati Uniti sono responsabili di 15.000 ricoveri al giorno e di circa 1.000 morti alla settimana, secondo i dati diffusi dagli stessi Cdc. E viene segnalato anche un basso ricorso ai vaccini. Solo il 16% degli americani adulti si è immunizzato con il nuovo booster contro il Sars-CoV-2. Responsabile maggiore delle infezioni è ancora la variante HV.1. Mentre i casi dovuti alla mutazione BA.2.86 sono triplicati, raggiungendo il 9% dei nuovi contagi contro il 3% dei sette giorni precedenti. "Il Covid - ha precisato Cohen - è la principale causa di ospedalizzazione in America rispetto agli altri virus respiratori". Gli esperti Usa al momento non vedono motivi di particolare allarme ma restano cauti e come l'Oms tengono sotto stretto controllo la situazione.