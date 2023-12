Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità: i dati

Le famiglie con disabili si trovano a sostenere frequentemente costi per le cure, sono infatti il 79,2% quelle che affrontano spese mediche, il 91% quelle che acquistano medicinali e il 33,1% che affrontano spese per le cure dentistiche

Oggi è la giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità. In Italia le persone con disabilità sono poco meno di 13 milioni, tra di loro sempre più anziani, ma anche moltissime persone con malattie rare. Di queste, oltre tre milioni sono in condizione di grave disabilità. Tra le persone con disabilità grave, quasi un milione e 500 mila ha una età superiore a 75 anni (fonte ISTAT). Inoltre, secondo il più recente Rapporto Osservasalute (2022), le condizioni di salute e psicologiche delle persone con disabilità sono precarie: il 58,1% si dichiara in cattive condizioni di salute, il 6,2% lamenta problemi di depressione. (TUTELE PER I VIAGGIATORI: DAI RIMBORSI AI PASSEGGERI CON DISABILITA' - DISABILITA', NOVE FAMIGLIE SU 10 CHIEDONO AIUTI UMANIZZATI)