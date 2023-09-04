I tabù sull'orgasmo

Tra i nemici del benessere sessuale ci sono sicuramente i tabù legati al sesso e in generale alla sessualità, ancora molto diffusi. Tra questi, per esempio, il fatto che ancora molti uomini siano restii a consultare un medico in caso di problemi sessuali, tra i quali uno dei più comuni e diffusi è la disfunzione erettile. Altri tabù riguardano l'orgasmo. Sia per l’uomo che per la donna, il percorso verso il raggiungimento del massimo piacere richiede una significativa conoscenza del proprio corpo, oltre a consapevolezza delle proprie sensazioni, condivisione e dialogo con il partner ed esperienza. Focalizzarsi sul raggiungimento dell'"obiettivo finale" non aiuta a trovare il proprio personale percorso verso il piacere e porta, nel caso delle donne, a mettere in atto frequentemente comportamenti "riparatori" come la finzione dell’orgasmo o la rinuncia all’intimità. Un tabù da sfatare riguarda in particolare l'orgasmo femminile: è solo uno, non si deve distinguere tra orgasmo clitorideo e orgasmo vaginale raggiunto con la penetrazione. Clitoride e vagina sono interconnessi e la penetrazione può coinvolgere entrambe le strutture. Ancora oggi i tabù rimangono numerosi, in molti casi dettati dalla disinformazione e da un bagaglio culturale difficile da rimuovere e aggiornare.