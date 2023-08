"Troppo sesso", scuole in Florida vietano "Romeo e Giulietta"

Classici come “Romeo e Giulietta”, ma anche parti del “Macbeth” e dell’”Amleto” censurati a scuola a causa dei contenuti sessuali. Questa la decisione presa nella contea di Hillsborough dai membri del consiglio scolastico locale secondo cui gli studenti non potranno più leggere molte delle opere di Shakespeare per intero. A riportarlo è il “New York Post”.