Trump ha graziato Ross Ulbricht, fondatore del mercato nero Silk Road

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver concesso la grazia a Ross Ulbricht, il fondatore del sito online Silk Road, considerato “il mercato nero del web”. Trump ha dato l'annuncio tramite la piattaforma Truth Social. “La feccia che ha lavorato per condannarlo era composta da alcuni degli stessi fanatici coinvolti nella moderna strumentalizzazione del governo contro di me. Gli sono state inflitte due condanne all'ergastolo, più 40 anni. Ridicolo!” ha scritto Trump. Con la grazia, Trump mantiene la promessa effettuata in campagna elettorale alla comunità dei fan di criptovalute e agli elettori libertari.

Il reato Ulbricht è stato arrestato dal Fbi nel 2013 e condannato per traffico di droga, pirateria informatica e riciclaggio di denaro sporco. Su Silk Road venivano venduti illegalmente farmaci, narcotici, armi e documenti falsi. Per questi ultimi si usavano i bitcoin. Il suo arresto ha posto fine a quello che i pubblici ministeri hanno descritto come un bazar globale del mercato nero che, a partire dal 2011, è stato utilizzato da più di 100.000 persone per comprare e vendere 214 milioni di dollari di droghe illegali e altri servizi illeciti con l’utilizzo di bitcoin. Nel febbraio 2015, una giuria federale di Manhattan ha giudicato Ulbricht colpevole delle accuse: distribuzione di droga attraverso Internet, cospirazione per la pirateria informatica e riciclaggio di denaro. “Quello che hai fatto non ha precedenti” aveva detto l'attuale giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Forrest, nel condannare Ulbricht. “E avendo aperto un varco come prima persona, ti siedi qui come imputato e devi pagarne le conseguenze”.

Silk Road e gli omicidi supposti Il sito web si basava sulla rete Tor per comunicare in modo anonimo e accettava bitcoin come pagamento, il che, secondo l'accusa, permetteva agli utenti di nascondere la propria identità e la propria posizione. I procuratori hanno detto che Ulbricht gestiva Silk Road con lo pseudonimo di Dread Pirate Roberts, un riferimento a un personaggio del film “La principessa sposa” del 1987, e ha adottato misure estreme per proteggere le operazioni del mercato. Tali misure hanno incluso la richiesta di uccidere diverse persone che rappresentavano una minaccia, anche se non esistono prove che gli omicidi siano stati effettivamente eseguiti. “Volevo dare alle persone la possibilità di fare scelte nella loro vita e di avere privacy e anonimato”, ha dichiarato Ulbricht durante l'udienza di condanna nel maggio 2015. Approfondimento Il politologo Ian Bremmer: “Trump? Mai stato così potente come ora”

La promessa di Trump Il neopresidente aveva annunciato l'intenzione di rimuovere la pena di Ulbricht a maggio, durante un discorso alla Convenzione nazionale libertaria. Il Partito Libertario, che ha sostenuto la legalizzazione delle droghe, aveva soprattutto spinto per il rilascio di Ulbricht definendolo un esempio di eccesso di potere da parte del governo. Il presidente repubblicano ha mantenuto la promessa fatta, e il fatto è diventato uno storico procedimento giudiziario statunitense, avviato solo pochi anni dopo la nascita della popolare criptovaluta.