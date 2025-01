Nuova Zelanda, gatto lasciato sull'aereo: resta a bordo per 24 ore

Una gatta Maine Coon è stata lasciata - per errore - nella stiva di un aereo, all'interno della propria gabbietta. Mittens, questo il nome dell'animale, era stata imbarcata all'aeroporto di Christchurch, in Nuova Zelanda, su un velivolo diretto a Melbourne, in Australia, ma è stata "dimenticata" in stiva, probabilmente per un errore dell'addetto ai bagagli. Dopo un giorno, l'animale ha fatto ritorno dalla sua famiglia

Ventiquattro ore in volo, viaggiando tra la Nuova Zelanda e l'Australia. È la curiosa storia che ha visto protagonista una gatta Maine Coon, lasciata - per errore - nella stiva di un aereo, all'interno della propria gabbietta. Mittens, questo il nome dell'animale, era stata imbarcata all'aeroporto di Christchurch, in Nuova Zelanda, su un velivolo diretto a Melbourne, in Australia, insieme alla propria famiglia. Dopo l'arrivo a destinazione, al momento del ritiro dei bagagli, Mittens non si trova. Trascorrono tre ore e, alla fine, la proprietaria Margo Neas viene informata dell'accaduto: la gattina è rimasta a bordo dell'aereo, che nel frattempo è rientrato in Nuova Zelanda. Il viaggio di ritorno, per poter riabbracciare Mittens, prevede altre 7 ore e mezza di attesa.

La gattina Mittens a bordo di un aereo per 24 ore

Secondo quanto riferito alla proprietaria della gatta, l'addetto ai bagagli non si era accorto della gabbia a causa di una sedia a rotelle che ne aveva oscurato la visuale. Nel frattempo, la ditta di traslochi per animali domestici, a cui la donna si era rivolta per organizzare il suo spostamento con Mittens, si è occupata del viaggio di ritorno dell'animale. E anche il pilota dell'aereo, informato del “passeggero in più” in stiva, non ha esitato a prendere provvedimenti, accendendo i riscaldamenti per tenere al caldo la gattina. Dopo un giorno in volo, Mittens è atterrata all'aeroporto di Melbourne, dove ad attenderla c'era la sua proprietaria.

Una storia a lieto fine

“Mi è corsa tra le braccia, si è rannicchiata e mi ha fatto le coccole più grandi di sempre, è stato un tale sollievo", ha detto la donna, citata dalla Cnn. Intanto, la compagnia Air New Zealand ha annunciato, in una nota, che rimborserà tutti i costi del viaggio di Mittens, scusandosi per il disagio causato. "Collaboreremo a stretto contatto con il nostro addetto alla gestione a terra a Melbourne per garantire che ciò non accada di nuovo", ha affermato la portavoce Alisha Armstrong, come riferisce ancora la Cnn.